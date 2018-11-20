الحلبوسي يقترح زيارة الكويت لبحث تأجيل تعوضيات “الغزو”

2018/11/20 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اقترح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تشكيل لجنة نيابية لزيارة مجلس الأمة الكويتي والتباحث بشأن امكانية تأجيل او الابقاء على تعويضات “الغزو”.وذكر المكتب الاعلامي للبرلمان، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (20 تشرين الثاني 2018)، أن “رئيس مجلس النواب ترأس اجتماعا للجنة المالية بحضور اللجنة الحكومية المكلفة بأعادة النظر في […]

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