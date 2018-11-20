English | وظائف


الحلبوسي يقترح زيارة الكويت لبحث تأجيل تعوضيات “الغزو”
2018/11/20 | 12:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس اقترح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تشكيل لجنة نيابية لزيارة مجلس الأمة الكويتي والتباحث بشأن امكانية تأجيل او الابقاء على تعويضات “الغزو”.

وذكر المكتب الاعلامي للبرلمان، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (20 تشرين الثاني 2018)، أن “رئيس مجلس النواب ترأس اجتماعا للجنة المالية بحضور اللجنة الحكومية المكلفة بأعادة النظر في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يقترح زيارة الكويت لبحث تأجيل تعوضيات “الغزو”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يقترح زيارة الكويت لبحث تأجيل تعوضيات “الغزو”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).


كامل التفاصيل في: ناس نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد بالفيديو | الدول الاوروبية تواصل مساعيها لبحث تنفيذ آلية تمكن طهران من تجنب عقوبات امريكا - تقریر- هاني الخاطر
⋙ مقرب من الرئيس التركي : أبن سلمان لن يستطيع الإفلات من مسؤولية جريمة اغتيال خاشقجي
⋙ شركات التكنولوجيا تدفع أسهم أوروبا للهبوط
⋙ نائب يحذر من اشتعال البصرة مرة ثانية في هذه الحالة
⋙ جامعة الفلوجة تعقد مؤتمرها العلمي الاول للمعلومات والعلوم
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | الدول الاوروبية تواصل مساعيها لبحث تنفيذ آلية تمكن طهران من تجنب عقوبات امريكا - تقریر- هاني الخاطر
⋙ شاهد بالفيديو | فتة الكباب مع شيف دجلة طارق منذر 20-11-2018 قناة دجلة الفضائية
⋙ (بالصور) أربيل تحيي ذكرى المولد النبوي باحتفالات شعبية واسعة
الأكثر شيوعا