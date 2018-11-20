الشرطة تنقذ صبيا حاول الانتحار هربا من تنمر اخيه

2018/11/20 | 12:38

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن انقاذ صبي من الانتحار هربا من تنمر اخيه في مدينة الناصرية .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن انقاذ صبي من الانتحار هربا من تنمر اخيه في مدينة الناصرية .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان عناصر الشرطة تمكنت في التاسعة من مساء امس من انقاد صبي في 14 من العمر كان يحاول القاء نفسه في نهر الفرات بالقرب من جسر النصر وسط الناصرية .ولفت الى ان التحقيق مع ذوي الصبي الذي يسكن حي سومر كشف عن انه كان ضحية لتنمر اخيه الاكبر وشجاره المستمر معه .والتنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أضعف .انتهى.

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