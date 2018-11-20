جيندوزي يهدم طموحات المغرب في الحصول على خدماته

2018/11/20 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أكد ماتيو جيندوزي لاعب وسط أرسنال، على رغبته الواضحة في تمثيل المنتخب الفرنسي بدلاً من بلده الأصلي المغرب.

العديد من التكهنات أثيرت مؤخراً حول مصير جيندوزي صاحب الأصول المغربية، خاصة بعد ظهوره للمرة الأولى مع المنتخب الفرنسي للشباب.

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ومع أنباء رغبة هيرفي رينارد مدرب المغرب في ضم اللاعب لأسود الأطلسي، سارع اللاعب بإحباط تلك المحاولات.

فشل المنتخب الألماني في الفوز على منتخب هولندا في دوري أمم أوروبا وتعادل الفريقين بعد عودة المنتخب الهولندي في النتيجة ❌بهذا التعادل يكون منتخب ألمانيا قد فشل في تحقيق الفوز خلال الخمس مباريات الأخيرة! pic.twitter.com/sYz8RmbEGn

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 20, 2018وقال في تصريحات صحفية:"عندما كنت صغيراً لعبت مع فرق فرنسا للمراحل السنية المختلفة".

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وأضاف:"حلمي الأكبر هو اللعب مع الفريق الأول لفرنسا وأتمنى تحقيقه في أقرب وقت ممكن".

وتأتي كلمات جيندوزي لتهدم أحلام المغرب في الحصول على خدماته، ورسالة صريحة للفت انتباه ديديه ديشان مدرب الديوك تجاهه.

جدير بالذكر أن لاعب الوسط الشاب انضم لأرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويقدم مستويات مميزة مع المدفعجية حتى الآن.

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