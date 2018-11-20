بالصور | حريق يودي بحياة اسرة نازحة في كوردستان

2018/11/20 | 12:41

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اربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة المحلية عن مصرع اسرة كاملة بعد حريق شب في منزلها في بلدة جمجال غربي محافظة السليمانية.

واندلع الحريق في وقت متأخر من الليل بينما كان أفراد العائلة السبعة نائمين.



والضحايا نازحون لاذوا بإقليم كوردستان منذ سنوات.

وقالت شرطة محافظة السليمانية في بيان إن افراد العائلة قضوا اختناقاً بفعل الحريق الذي نتج عن تماس كهربائي في جهاز تدفئة.

وأضافت الشرطة، التي فتحت تحقيقاً فورياً في الحادث، أن جثث أفراد الاسرة المنكوبة نقلت الى الطب العدلي في المستشفى العام.

وقالت الشرطة في بيانها إن من بين الضحايا اربعة اطفال.

وفي مطلع الشهر الجاري التهم حريق احد المنازل في بلدة رانية في السليمانية مما اسفر عن مقتل وإصابة سبعة اشخاص من اسرة واحدة.

وعادة ما تعزو السلطات الحرائق الى الاستخدام السيئ او البدائي لوسائل التدفئة.

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