بالفيديو.. ضياع ضربة جزاء لسبب أغرب من الخيال

2018/11/20 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضية- كلكامش برس؛ هناك أسباب عديدة يمكن أن تؤدي إلى إهدار ركلات الجزاء الترجيحية في عالم كرة القدم، كأن يصدها الحارس أو تضرب العارضة أو أن يركل اللاعب الكرة بعيدا عن المرمى، الا ان هذا الفيديو المرفق يظهر حالة أغرب من الخيال، شاهد السبب.

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