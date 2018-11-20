2018/11/20 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ اعتقال 11 مطلوباً بتهمة الارهاب وقضايا جنائية اخرى في سامراء

20/11/2018 21:57:00 PM | عدد القراءات : 6

واع/بغداد

اعلن مركز الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اعتقال 11 مطلوباً بينهم بتهمة "الارهاب" في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع)إن "قطعات قيادة عمليات سامراء القت القبض على 3 متهمين مطلوبين بقضايا إرهابية وعلى 8 اخرين بقضايا قانونية مختلفة".

واضاف رسول، أن "القوات تمكنت من العثور على قاذفة RBG7 مع صاروخين قاذفة وهاون 60 ملم بدون صفيحة مع قنبرة، واسطوانة سيفور عبوتين ناسفتين محلي الصنع وسلاك تفجير بطول 200 متر، ضمن قاطع المسؤولية، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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