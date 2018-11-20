وفاة معتمر كوردي في مكة

2018/11/20 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن المتحدث باسم وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان أن معتمراً كوردياً توفي في مدينة مكة المكرمة ودفن فيها.صرح المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، نبز إسماعيل، لشبكة رووداو الإعلامية أن (خالد أكرم) من سكان مدينة خانقين، قد توفي أثناء زيارته للملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.وأضاف أن المعتمر توفي بمدينة مكة متأثراً بمرض عضال، وأنه من مواليد العام 1973، متزوج وله اثنان من الأولاد، وكانت عائلته ترافقه في رحلة العمرة، وقد ودفن بمكة.

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