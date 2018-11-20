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2018/11/20 | 22:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- علي علي

  رصدت "العهد نيوز" ظاهرة لا تنم بصلة إلى العرف، ولا الى التقاليد التي ترعرع عليها العراقيون الأصلاء، كذلك هي بعيدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العهد نيوز" ترد على من يثلم من لحمة العراقيين": إنهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو...) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العهد نيوز" ترد على من يثلم من لحمة العراقيين": إنهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).


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