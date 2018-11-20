2018/11/20 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- علي علي

رصدت "العهد نيوز" ظاهرة لا تنم بصلة إلى العرف، ولا الى التقاليد التي ترعرع عليها العراقيون الأصلاء، كذلك هي بعيدة

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