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جنرال بريطاني الصواريخ الروسية تستطيع وصول الأراضي الأمريكية خلال 6 دقائق
2018/11/20 | 22:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   أعلن القائد السابق لقيادة االجيش البريطاني، ريشارد بيرونس.

اليوم الثلاثاء ان روسيا بنت قدرات عسكرية لا نمتلكها حاليًا، ما يعرض الغرب لمخاطر هائلة”، حيث نوه

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