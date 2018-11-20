2018/11/20 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائد السابق لقيادة االجيش البريطاني، ريشارد بيرونس.اليوم الثلاثاء ان روسيا بنت قدرات عسكرية لا نمتلكها حاليًا، ما يعرض الغرب لمخاطر هائلة”، حيث نوه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنرال بريطاني الصواريخ الروسية تستطيع وصول الأراضي الأمريكية خلال 6 دقائق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنرال بريطاني الصواريخ الروسية تستطيع وصول الأراضي الأمريكية خلال 6 دقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).