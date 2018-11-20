الكمارك : ضبط ٧ حاويات سيراميك بأوراق مزورة في ميناء ام قصر الشمالي

2018/11/20 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء، من ضبط معاملة مزورة لسبع حاويات في مركز كمرك ام قصر الشمالي.

واكد قسم الاعلام والاتصال الحكومي للهيئة العامة للكمارك، في بيان حصلت وكالة نون الخبرية، على نسخة منه، جاء فيه " حاول المتهمين اخراج سبعة حاويات لمادة السيرامك في تلك المعاملة لغرض التهريب من الرسوم الكمركية في رصيف ٢٧ من خلال تقديم أوراق مزورة للمعاملة الكمركية "

مبينا وقد تمكن موظفي الكمارك من كشف وضبط الحالة بعد تدقيق الأوراق الخاصة بالارسالية، واضاف وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم و احالة المعامله بأكملها مع المستورد و المتهم بتزويرها الى القضاء و حسب الأصول.

يذكر أن الهيئة العامة للكمارك تقوم بحملة كبيرة وواسعة للحد من دخول البضائع والسلع المخالفة للضوابط والتعليمات و محاسبة كلً من تسول له نفسه الأضرار بالمال العام و التهرب من دفع الرسوم الكمركية.

ياسر الشمري

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