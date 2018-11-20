English | وظائف


نسيم عبدالله: حكومة عبدالمهدي
2018/11/20 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وفيما أشار عبدالله إلى أن "من أولويات تحالف الفتح  دعم حكومة عبدالمهدي قال إن "هذه الحكومة إذا فشلت فعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية".وشدد على ضرورة "تجاوز الاتهامات والعمل على إكمال الكابينة الوزارية"، مؤكدا أن "المهم لتحالف الفتح في المرحلة المقبلة هو البرنامج الانتخابي ليكون الوزير محاسبا عليه".انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نسيم عبدالله: حكومة عبدالمهدي "حكومة الفرصة الأخيرة" وعلى الجميع إنجاحها) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نسيم عبدالله: حكومة عبدالمهدي "حكومة الفرصة الأخيرة" وعلى الجميع إنجاحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مقتدى الصدر: أنقذوا الموصل
⋙ دراسة: مشاهدة التلفاز لساعات طويلة يوميًا قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة
⋙ الكمارك تعلن ضبط 7 حاويات سيراميك تم تزوير اوراقها في ميناء ام قصر الشمالي
⋙ شاهد بالفيديو | المحلل السياسي ، نجاح محمد علي
⋙ العراق يتعادل سلبياً مع بوليفيا
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | المحلل السياسي ، نجاح محمد علي
⋙ شاهد بالفيديو | قرار مشاهدة الابناء بين الغبن والإنصاف - الهوا الك ٢٠١٨ - الحلقة ٢٠٨
⋙ بالصور.. اصحاب المحلات والتجار في الموصل ينظمون احتفالاً بمناسبة المولد النبوي
الأكثر شيوعا