نسيم عبدالله: حكومة عبدالمهدي

2018/11/20 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيما أشار عبدالله إلى أن "من أولويات تحالف الفتح دعم حكومة عبدالمهدي قال إن "هذه الحكومة إذا فشلت فعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية".وشدد على ضرورة "تجاوز الاتهامات والعمل على إكمال الكابينة الوزارية"، مؤكدا أن "المهم لتحالف الفتح في المرحلة المقبلة هو البرنامج الانتخابي ليكون الوزير محاسبا عليه".انتهى.ص.هـ.ح.

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