استشهاد شابا فلسطينيا برصاص الكيان الصهيوني في القدس

2018/11/20 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت جمعية الهلال الأحمر في تصريح صحفي تابعته "الغدير"إن قوات الكيان بالمدينة أطلقت الرصاص على الفتى عبد الرحمن علي أبو جمل بحجة تنفيذه عملية طعن قرب مركز شرطة "عوز" المقام على أراضي قرية جبل المكبر".وأفادت عائلة الشاب عبد الرحمن أبو جمل (17 عامًا)، أن محاميها أبلغهم بنبأ استشهاد نجلهم في أحد المشافي الإسرائيلية في المدينة المحتلة اليوم.وفي سياق اخر ، أصيب خمسة عناصر من شرطة الكيان بجروح مختلفة خلال عملية طعن ، كما أصيب المنفذ، بحسب ادعاءات الصهاينة ".انتهى .ك ر

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