القبض على مدان بقضايا قتل وسرقة وخطف شرقي بغداد

2018/11/20 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد – أين]القت القوات الامنية، الثلاثاء، القبض على مدان بقضايا قتل وسرقة وخطف شرقي العاصمة بغداد.وذكر اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم، ان "قوة من استخبارات حماية المنشأت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناءا على معلومات دقيقة تلقي القبض على احد المتهمين شرقي العاصمة بغداد مطلوب وفق احكام الماده ٤٠٦ ق ع".واضاف ان " عملية القبض جاءت بعد مطاردة المتهم وهو متورط بقتل مواطن وإصابة آخر، فضلا عن خطف عدد من الأبرياء من أصحاب الاراضي ومساومة ذويهم، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

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