اعتقال مجموعة متهمين بقضايا مختلفة في سامراء

2018/11/20 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن مركز الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اعتقال مجموعة متهمين بقضايا مختلفة في قضاء سامراء.وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقته، /المعلومة/ ، إن “قطعات قيادة عمليات سامراء القت القبض على 3 متهمين مطلوبين بقضايا إرهابية وعلى 8 اخرين بقضايا قانونية مختلفة”.واضاف أن “القوات تمكنت من العثور على قاذفة […]

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