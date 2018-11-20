الإعلام الأمني يعلن اعتقال 11 مطلوباً بينهم بتهمة “الارهاب”

2018/11/20 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن مركز الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اعتقال 11 مطلوباً بينهم بتهمة “الارهاب” في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قطعات قيادة عمليات سامراء القت القبض على 3 متهمين مطلوبين بقضايا إرهابية وعلى 8 اخرين بقضايا قانونية مختلفة”.

واضاف رسول، أن “القوات تمكنت من العثور على قاذفة RBG7 مع صاروخين قاذفة وهاون 60 ملم بدون صفيحة مع قنبرة، واسطوانة سيفور عبوتين ناسفتين محلي الصنع وسلاك تفجير بطول 200 متر، ضمن قاطع المسؤولية، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا”.

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