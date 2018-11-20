مقتدى الصدر يطلق هاشتاك “أنقذوا الموصل”مسؤول محلي: من المستحيل عودة الوضع الامني في الموصل مثلما حدث في 2014

2018/11/20 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو يقول مدير ناحية القيارة التابعة لمحافظة نينوى، صالح حسن، من المستحيل عودة الوضع الامني في المحافظة لمثل ماحدث في العام 2014، وداعش لن يعود مهما حصل.وفي تمام الساعة 08:28 من مساء اليوم الثلاثاء 20 تشرين الثاني 2018،أطلق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، هاشتاك “أنقذوا الموصل”، وحذر من انهيار الوضع الامني […]

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