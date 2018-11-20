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اكتشاف مقبرة جماعية لحضارة منقرضة
2018/11/20 | 22:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منوعات- كلكامش برس؛ عثر علماء الآثار في بوليفيا على مقبرة جماعية قديمة يبلغ عمر الهياكل العظمية فيها نحو 500 سنة.

ويفيد موقع Phys.org؛ أن الرفات التي عثر عليها علماء الآثار بالقرب من مدينة “فياتشا” على بعد 20 كلم من العاصمة البوليفية “لاباز” تعود إلى 100 ممثل عن شعوب أمريكا الجنوبية الأصلية.

بعض الجماجم التي عثر […]

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