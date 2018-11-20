إيقاف العداء ليفين أربع سنوات

2018/11/20 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت الوكالة اليوم الثلاثاء إيقاف العداء البالغ من العمر 29 عاما بعد أن تم إيقافه بشكل مؤقت منذ فبراير/شباط الماضي.

وقالت الوكالة البريطانية إن "اختبار ليفين أثبت وجود مادة "كلينبوتيرول" المحظورة لعلاج الربو بعد اختبار خارج اطار المنافسات في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017".





وشارك ليفين، المتخصص في سباق 400 متر، في أولمبياد ريو 2016 وكان ضمن الفريق البريطاني الذي أحرز ذهبية 400 متر تتابع في بطولة أوروبا 2014 في زوريخ.

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