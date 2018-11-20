الذهب يسجل أول هبوط في 5 جلسات مع قوة الدولار

2018/11/20 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عند تسوية جلسة اليوم الثلاثاء، ليكون الهبوط الأول في خمس جلسات مع قوة الدولار الأمريكي.

وتسبب الصعود القوي في قيمة الورقة الأمريكية في خسائر ملحوظة داخل أسواق المعدن الأصفر بعد أن حقق مكاسب في الجلسات الأربعة الأخيرة.

وفشل الذهب في الاستفادة من خسائر أسواق الأسهم العالمية على خلفية موجة بيعية داخل قطاع التكنولوجيا ما دفع مؤشر الخوف للصعود لأعلى مستوى بـ3 أسابيع.

وبنهاية جلسة اليوم، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.3% أو ما يوازي 4.10 دولار للأوقية ليغلق عند مستوى 1221.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 0.2% ليهبط إلى 1221.07 دولار للأوقية.

وخلال تعاملات اليوم، صعد المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء الورقة الأمريكية أمام 6 عملات منافسة بنحو 0.7% ليصل إلى 96.872.

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