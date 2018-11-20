2018/11/20 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار النفط من خسائرها لنحو 7% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية من الخام إضافة للقلق المتزايد إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي.

وصرح رئيس وكالة الطاقة الدولية "فاتح بيرول" بأن خفض المعروض النفطي من الدول الرئيسية المنتجة للخام سيؤثر سلباً على الأسواق.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاؤها من غير الأعضاء اجتماعاً في 6 ديسمبر المقبل من أجل مناقشة خفض المعروض من الخام.

وتتزامن الخسائر في أسواق الذهب الأسود مع موجة بيعية في أسواق الأسهم العالمية ما يشير إلى مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم وهو ما سيلقي بظلاله بالتبعية على أسواق النفط.

وبحلول الساعة 6:34 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر يناير بنحو 6.7% إلى 62.31 دولار للبرميل، ليكون عند أدنى مستوى في 8 أشهر.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر يناير بنسبة 7% ليسجل 53.21 دولار للبرميل ليكون قرب أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2017.

وكان الخام الأمريكي قد نجح في تسجيل مكاسب عند تسوية تعاملات أمس بعد جلسة متقلبة.

وسجل خاما "برنت" و"نايمكس" خسائر بنحو 27% و30% منذ قمة أعلى مستوى في 4 سنوات وحتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 7%.. و"نايمكس" دون 54 دولاراً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 7%.. و"نايمكس" دون 54 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).