مفاوضات “صفقة القرن” بين بغداد وأربيل.. هل تجري سراً ؟!

2018/11/20 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس منذ تسلم حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مهامها، ينشط حراك سياسي وإداري على خط أربيل – بغداد، لتصفية الملفات العالقة، وتجري الكثير من التحضيرات والتفاهمات بالحروف الاولى بعيداً عن الإعلام، وتجاوزت التفاهمات في بعض الاحيان معالجة تبعات استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال في 25 تشرين الأول 2017، ووصلت إلى بحث ملفات عالقة […]

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