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النجيفي يرد على مقتدى الصدر بشأن أوضاع مدينة الموصل
2018/11/20 | 22:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناس – بغداد رد القيادي في تحالف القرار أثيل النجيفي، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي تحدث فيها عن خطر يداهم مدينة الموصل، مشيرًا إلى أن “المدينة بحاجة إلى جهود كل العراقيين.

وأضاف النجيفي، في تغريدة له على “تويتر” إننا بحاجة إلى جهود العراقيين لعزل الفاسدين، وإعادة اللحمة الوطنية، وبناء مرحلة ما بعد […]

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