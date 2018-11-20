رسميًا – كاف يوقف الجزائري حكم مواجهة الأهلي والترجي

2018/11/20 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًا اليوم الثلاثاء، إيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، على خلفية أحداث مواجهة الأهلي المصري والترجي التونسي، بذهاب دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد التونسي برئاسة وديع جرئ، قد تقدم بشكوى رسمية ضد الجزائري إلى كاف، متهمًا إياه بارتكاب أخطاء تحكيمية جسيمة تسببت في هزيمة فريق الدم والذهب.

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بيان لجنة الانضباط أوضح أن عبيد انتهك لوائح الاتحاد الأفريقي، فيما يتعلق بالمواد 82 و136 و152، ليتم على إثرهم إيقاف مؤقتًا، على أن يتم التحقيق معه خلال جلسة استماع.

وجاء قرار اللجنة بعدما احتسب الجزائري ضربتي جزاء لصالح الأهلي بعد رجوعه إلى تقنية الفيديو، في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين.

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لجنة الانضباط كان قد أصدرت قرارًا اليوم أيضًا بإيقاف الزامبي جاني سيكازوري، الذي أدار مواجهة الترجي أمام أول أغسطس الأنجولي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، على إثر احتسابه ضربة جزاء لباب سويقة مشكوك بها وإلغائه هدف لصالح الفريق الأنجولي، في المباراة التي انتهت بفوز الترجي برباعية مقابل هدفين.

يذكر أن اللقب الأفريقي حصل عليه الترجي بتغلبه على الأهلي بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب على الملعب الأولمبي برادس، ليحصل فريق الدم والذهب على لقبه الثالث من دوري الأبطال على مدار تاريخه.

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