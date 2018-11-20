عودة كوتينيو إلى تدريبات برشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

2018/11/20 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترعاد فيليبي كوتينيو نجم برشلونة الإسباني إلى تدريبات الفريق، وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المنتخب البرازيلي خلال التوقف الدولي.

وكان كوتينيو قد أصيب أمام فريقه السابق إنتر ميلان على ملعب الأخير "جوسيبي مياتزا" في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



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وكان من المتوقع أن يبقى اللاعب خارج الملعب لمدة 3 أسابيع، إلا أن عودته للتدريبات التي تضم اللاعبين غير الدوليين اليوم -الثلاثاء- كانت مفاجأة سارة للفريق.

وغاب كوتينيو عن مباراة البلوجرانا الأخيرة ضد ريال بيتيس والتي انتهت بخسارة صادمة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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بذلك يصبح اللاعب مرشحاً لخوض قمة السبت المقبل أمام أتلتيكو مدريد الذي يبعد بنقطة واحدة عن برشلونة متصدر الليجا.





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