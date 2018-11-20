جماهير إسبانيا تحكم على 12 لاعبًا بالفشل مع إنريكي!

2018/11/20 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر أجرت صحيفة ماركا الإسبانية استطلاعًا للرأي حول مستوى أداء اللاعبين في المنتخب الإسباني مع المدرب لويس إنريكي بعد فشلهم في التأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ولعب المنتخب الإسباني مع إنريكي ست مباريات فاز فيهما بأربع وخسر مباراتين.

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ومنح إنريكي الفرصة لـ 32 لاعبًا لتمثيل منتخب لاروخا في هذه المباريات.

صحيفة ماركا أجرت استطلاعًا للرأي وقسمته إلى مستويات، مستوى سيء لا يجب استدعائه للأساس، ومرضي، وبالتدريج حتى مستوى جيد.

واختار قراء ماركا 12 لاعبًا للتصنيف الأقل، أي أنهم لا يستحقون الاستدعاء للمنتخب.

ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي هو الأسوأ على الإطلاق وفقًا لآراء 88% من المصوتين.

82% من القراء رأوا أن دي خيا لا يستحق التواجد مع المنتخب الإسباني، و79% رأوا أن أسينسيو أيضًا فشل في إثبات نفسه مع منتخب لاروخا.

الانتقادات أيضًا طالت راموس وإيسكو وبوسكيتس ورودريجو وراؤول ألبيول وكوكي وسيرجي روبيرتو وتياجو وناتشو بنسب متفاوتة.

الجماهير أيضًا رأت أن ثنائية مارك بارتا وراموس في الدفاع أفضل من مشاركة ناتشو وإنيجو مارتينيز.

أما بالنسبة لمركز المهاجم الصريح فأن الخيار المفضل للجماهير هو باكو ألكاسير بفارق أصوات كبير عن أسباس وموراتا ورودريجو.

وعن اللاعب الذي يتمنى الجمهور استدعائه لتمثيل المنتخب الإسباني كان بابلو سارابيا لاعب فريق إشبيلية صاحب النسبة الأكبر من التصويت.

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