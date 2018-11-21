2018/11/21 | 03:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | نائب عن الفتح : الاف العقارات بيعت الى مسؤولين بأثمان زهيدة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | نائب عن الفتح : الاف العقارات بيعت الى مسؤولين بأثمان زهيدة ...) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: CCjDat_4gXk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | نائب عن الفتح : الاف العقارات بيعت الى مسؤولين بأثمان زهيدة ...) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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