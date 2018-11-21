الأوضاع تتدهور.. وروحاني يكابر: مستمرون في تصدير النفط رغم العقوبات الأمريكية

2018/11/21 | 03:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، انتقاداته السابقة للعقوبات الأميركية، وتوعد بمقاومة «الحرب الاقتصادية الأميركية» عبر الالتفاف على العقوبات النفطية، فيما قال مسؤول رفيع بوزارة النفط الإيرانية إن مشاورات على مستوى الخبراء متواصلة لإنشاء القناة المالية بفرنسا في إطار المساعي الأوروبية للتحايل على العقوبات.

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