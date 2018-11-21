استمرارًا لقمع نظام الملالي.. إيران ترفض الإفراج عن معتقلة بريطانية من أصول إيرانية

2018/11/21 | 03:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن بلاده رفضت طلبًا تقدم به وزير الخارجية البريطانية جيرمي هانت، للإفراج عن المعتقلة والناشطة "نازنين زاغري" التي تحمل الجنسية البريطانية والإيرانية والتي تقضي عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة التآمر ضد النظام بعدما حكم أصدرته محكمة الثورة في طهران في 10 من أيلول 2016.

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