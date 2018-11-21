English | وظائف


تقارير صحفية: مدينة بعقوبة شهدت أولى جرائم الحشد الشعبي الطائفي عام 2014
2018/11/21 | 03:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تقارير صحفية: مدينة بعقوبة شهدت أولى جرائم الحشد الشعبي الطائفي عام 2014

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقارير صحفية: مدينة بعقوبة شهدت أولى جرائم الحشد الشعبي الطائفي عام 2014) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقارير صحفية: مدينة بعقوبة شهدت أولى جرائم الحشد الشعبي الطائفي عام 2014) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ إحصائية صادمة لتعاطي المخدرات في العراق وتشمل النساء
⋙ تعادل الأردن والسعودية وديا
⋙ الإعلان عن مصير "السوبر الأوروبي"
⋙ شاهد بالفيديو | الطماطم "المستوردة" تغزو الاسوق في النجف الاشرف ... رغم الاكتفاء بالانتاج "المحلي" ...
⋙ أنقرة: شراء إس 400 الروسي صفقة لا يمكن إلغاؤها
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | الطماطم "المستوردة" تغزو الاسوق في النجف الاشرف ... رغم الاكتفاء بالانتاج "المحلي" ...
⋙ شاهد بالفيديو | الفرات ترافق العمليات العسكرية في سلسلة جبال بادوش ... لملاحقة ماتبقى من عصابات داعش ...
⋙ بالصور.. إصابة مؤلمة لنيمار
الأكثر شيوعا