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أفقد خطيبتَه عذريّتها وعندما أراد الزواج منها… قتلوه ودفنوه بالسّرّ!
2018/11/21 | 03:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرارمديا وقعت “جريمة شرف” في مصر حيث أقدم رجل، بمساعدة عائلته، على قتل خطيب أخته الذي كان سيتزوجها قريبًا.

وفي التفاصيل، بحسب موقع مجلّة “لها”، تقدّم شاب مصري يُدعى مروان […]

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