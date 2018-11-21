2018/11/21 | 03:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرارمديا وقعت “جريمة شرف” في مصر حيث أقدم رجل، بمساعدة عائلته، على قتل خطيب أخته الذي كان سيتزوجها قريبًا.وفي التفاصيل، بحسب موقع مجلّة “لها”، تقدّم شاب مصري يُدعى مروان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفقد خطيبتَه عذريّتها وعندما أراد الزواج منها… قتلوه ودفنوه بالسّرّ! اسرار ميديا.

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