2018/11/21 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر :من خلال منبركم الحر"كصوت للطبقه العامله أمميا" رسالتى عبركم لانه تم مصادرة الكومبيوتر والموبايل الخاص بى ولم استردهم حتى الان.:اتوجه بالشكر للساده كلا من وكيل النائب العام بنيابة حلوان ,والساده القضاه الذين اعطونى ثقه فى قضاؤنا العادل والمستقل بمحكمة جنح حلوان ,واتوجه بالشكر لهيئة الدفاع التى أعادتنى بذكرياتى لنضال والدى النقابى بشركة حلوان للغزل والدعم الذى كان يحيطه هو ومرشحى النقابه من......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تيار الكفاح العمالى - مصر - .نضال عمالى. مصر .من مقر عملها المناضله والنقابيه اليساريه بقطاع التمريض -سيده فايد- كلى أمتنان و شكرلجميع من تضامن معى حتى تبرئة القضاء لى ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#تيار الكفاح العمالى - مصر - .نضال عمالى. مصر .من مقر عملها المناضله والنقابيه اليساريه بقطاع التمريض -سيده فايد- كلى أمتنان و شكرلجميع من تضامن معى حتى تبرئة القضاء لى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).