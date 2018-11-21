شذرات من وحي البعيد

2018/11/21 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلود الحسناوي - بغداد

عندما يحل المساء

يتشح ليلي بالحزن

شوقا ..

وتعزف الروح لحن الامل ،

حتى تنهار جدران الخوف .

.

.

على شجرة ورد

لكلينا وردة ..

قطفناها سوية ..

وبعثرنا اوراقها فوق رؤسنا كما الحلوى ..

ورقصنا كاطفال ببراءة ،

في يوم جميل ..

هكذا كان حلمي بك .

كم اعشقكَ وافتقدكَ ايها المجنون ،

عُـــد

عُد ..

فقد بلغ الغياب حـــد العقاب ...

.

.

الان ..



شُفيت جروحـــي

الان ..



هدأ انينــي

الان ..



وقد احتضنتُ شجونــــي

الان ...

وبعد بعض الامل ..

شُفيَت الامكِ

.يانفسُ فلا تنوحـــي .





.

.

لايزعجني غيابكَ لأنكَ لاتفارقني ..

لكن الطقس ضجرٌ من هذا الغياب والغيوم غاضبة..

عُد، ولتكتمل اللوحة ..



فأنتَ النور الذي يشرق في الظلال .

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