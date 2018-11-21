حقوق الإنسان: أرقام صادمة عن تعاطي المخدرات بين الشباب العراقيين

2018/11/21 | 03:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​

قال عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي ان المخدرات في العراق أصبحت ظاهرة تهدد الأسرة والمجتمع وذلك لآثارها الخطيرة التي بدأت تستهدف فئة الشباب.

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