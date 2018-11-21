بنك السودان المركزي يصدر قرارًا بحظر التعامل مع المصارف الإيرانية

2018/11/21 | 03:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر بنك السودان المركزي قرارًا، بحظر التعامل مع المصارف الإيرانية، وقال في تعميم له إن القرار يأتي التزاماً بالحظر الاقتصادي الذي فرضته واشنطن على إيران أخيرًا، ضمن حزمة عقوبات أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أحدثها في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

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