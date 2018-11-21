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نائب عن سائرون: سنتخذ قرارًا رسميًا وسريعًا في جلسة الغد لحسم بيع وشراء وزارة الدفاع
2018/11/21 | 03:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف النائب عن ائتلاف سائرون بدر الزيادي، ان سائرون ستتخذ قراراً رسمياً وسريعاً في جلسة البرلمان غداً؛ لبحث هذا الموضوع ومناقشته والعمل على تقديم من يريد بيع وشراء وزارة الدفاع الى القضاء.

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