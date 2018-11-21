توافق إماراتي أردني على تفعيل الدور العربي لمواجهة التحديات

2018/11/21 | 04:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافق إماراتي أردني على تفعيل الدور العربي لمواجهة التحدياتعمان - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان آفاق التعاون الثنائي.كما تطرقا إلى التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.وشددا على أهمية تفعيل الدور العربي في مواجهة التحديات والأزمات وتعزيز أمن المنطقة، إلى جانب ترسيخ مفاهيم السلام والتسامح والحوار الحضاري والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم.ومنح الملك عبدالله الثاني الشيخ محمد بن زايد “قلادة الحسين بن علي”، وهي أرفع وسام في المملكة الأردنية يهدى للملوك ورؤساء الدول والحكومات، وذلك تقديرا لدوره في دعم التعاون المشترك بين البلدين.

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