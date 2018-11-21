قاض أمريكي: إدارة ترامب تصرفت بخسة تجاه عراقيين احتجزتهم 

2018/11/21 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أمر قاض أمريكي يوم الثلاثاء حكومة الرئيس دونالد ترامب بالإفراج عن أكثر من 100 عراقي احتجزتهم لأكثر من ستة أشهر بينما كانت تسعى لترحيلهم، وقال إن الحكومة تصرفت بشكل ”خسيس“ وقدمت بيانات ”كاذبة بشكل واضح“ في القضية.وانتقد القاضي مارك جولدسميث في ميشيجان الحكومة بشدة بسبب التلكؤ في متابعة أوامر المحكمة وتقديم […]

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