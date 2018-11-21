2018/11/21 | 04:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يفتح استاد كاموزو أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين المغرب ومالاوي يوم الجمعة 22 مارس 2019 ميلاديًا، الموافق 15 رجب 1440 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.





حقق أسود الأطلس فوزًا على حساب نظيره التونسي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة "41" من عمر المباراة، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء، وحسم المنتخب المغربي التأهل لنهائيات أمم أفريقيا، بعدما جمعوا 10 نقاط من 5 جولات خطفوا بطاقة التأهل رسميًا رفقة منتخب الكاميرون اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم جول 50 | ميسي أم رونالدو - من كان الأفضل في 2018؟

سيدخل منتخب مالاوي هذا اللقاء وهو متزيل المجموعة برصيد أربع نقاط، وفشل الفريق الوصول لنهائيات أمم أفريقيا 2019 والتي ستقام في الكاميرون الصيف المقبل بجانب منتخب جزر القمر الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة

رينار: لاعبو المغرب قادرون على إحداث الفارق والأهلي سبب إشراك أزارو بديلًا

موعد مباراة المغرب ضد مالاوي والقنوات الناقلة مدرب تونس يهاجم ساسي ويؤكد: مصر سبب الهزيمة أمام المغرب

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

مالاوي - المغرب استاد كاموزو

الجمعة 22 مارس 2019 ميلادياً، 15 رجب 1440 هجرياً، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد مباراة المغرب القادمة ضد مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد مباراة المغرب القادمة ضد مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).