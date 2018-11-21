2018/11/21 | 04:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | الحكومة تحرم المنتسبين الامنيين من تقديم طلبات القروض وقبول كفالاتهم دوائرها

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