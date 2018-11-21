English | وظائف


شاهد بالفيديو | الحكومة تحرم المنتسبين الامنيين من تقديم طلبات القروض وقبول كفالاتهم دوائرها ...
2018/11/21 | 04:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | الحكومة تحرم المنتسبين الامنيين من تقديم طلبات القروض وقبول كفالاتهم دوائرها

مصدر الفيديو: 9qUu-mMaK2w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | الحكومة تحرم المنتسبين الامنيين من تقديم طلبات القروض وقبول كفالاتهم دوائرها ...) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | الحكومة تحرم المنتسبين الامنيين من تقديم طلبات القروض وقبول كفالاتهم دوائرها ...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).


كامل التفاصيل في: قناة الفرات ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ إحصائية صادمة لتعاطي المخدرات في العراق وتشمل النساء
⋙ تعادل الأردن والسعودية وديا
⋙ الإعلان عن مصير "السوبر الأوروبي"
⋙ شاهد بالفيديو | الطماطم "المستوردة" تغزو الاسوق في النجف الاشرف ... رغم الاكتفاء بالانتاج "المحلي" ...
⋙ أنقرة: شراء إس 400 الروسي صفقة لا يمكن إلغاؤها
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | الطماطم "المستوردة" تغزو الاسوق في النجف الاشرف ... رغم الاكتفاء بالانتاج "المحلي" ...
⋙ شاهد بالفيديو | الفرات ترافق العمليات العسكرية في سلسلة جبال بادوش ... لملاحقة ماتبقى من عصابات داعش ...
⋙ بالصور.. إصابة مؤلمة لنيمار
الأكثر شيوعا