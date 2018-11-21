قبل ساعات من زيارة غريفيث لصنعاء.. الحديدة تشتعل من جديد باشتباكات عنيفة

2018/11/21 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليلة الثانية على التوالي، اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة الحديدة اليمنية منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، في تصعيد يأتي قبل ساعات من زيارة يعتزم مبعوث الأمم المتّحدة مارتن غريفيث القيام بها إلى صنعاء في محاولة لعقد مفاوضات سلام بين أطراف النزاع اليمني قبل نهاية العام.

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