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الجنرالات يقصون المدنيين في البنتاغون
2018/11/21 | 05:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه إدارة البلاد في 20 يناير 2017، الكثير من الصعوبات في ما يتعلق بتحقيق التوافق والتناغم

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