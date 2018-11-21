الجنرالات يقصون المدنيين في البنتاغون

2018/11/21 | 05:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه إدارة البلاد في 20 يناير 2017، الكثير من الصعوبات في ما يتعلق بتحقيق التوافق والتناغم

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