عادل عبدالمهدي يعلن تمردا أبيض على عقوبات واشنطن ضد طهران

2018/11/21 | 05:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحدّي الذي تشكّله العقوبات الأميركية على إيران لحكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ليس اقتصاديا فحسب، بل هو سياسي أيضا، والضغوط المسلّطة

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