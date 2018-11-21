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عادل عبدالمهدي يعلن تمردا أبيض على عقوبات واشنطن ضد طهران
2018/11/21 | 05:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التحدّي الذي تشكّله العقوبات الأميركية على إيران لحكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ليس اقتصاديا فحسب، بل هو سياسي أيضا، والضغوط المسلّطة

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