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شاهد بالفيديو | الفرات ترافق العمليات العسكرية في سلسلة جبال بادوش ... لملاحقة ماتبقى من عصابات داعش ...
2018/11/21 | 05:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | الفرات ترافق العمليات العسكرية في سلسلة جبال بادوش ...

لملاحقة ماتبقى من عصابات داعش

مصدر الفيديو: TvP-BPUznIc

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