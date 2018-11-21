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شاهد بالفيديو | الطماطم
2018/11/21 | 06:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | الطماطم "المستوردة" تغزو الاسوق في النجف الاشرف ...

رغم الاكتفاء بالانتاج "المحلي"

مصدر الفيديو: ftgm9ioA34k

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