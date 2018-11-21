2018/11/21 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلان عن مصير "السوبر الأوروبي" أكد رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفيرين ورئيس رابطة الأندية الأوروبية أندريا أنييلي على عدم وجود أي نية لإنشاء دوري السوبر الأوروبي.حسب ما نقلت "بي بي سي" عن المسؤولين.وجاء موقف تشيفيرين وأنييلي ردا على ما نشرته مجلة "در شبيغل" الألمانية في إطار تسريبات "فوتبول ليكس"، والحديث عن نية الأندية الأوروبية الكبرى بإقامة "سوبر ليغ" اعتبارا من 2021.وكانت المجلة الألمانية قد نشرت تسريبات حول اتفاق سري بين 12 ناديا أوروبيا كبيرا يقضي بتأسيس بطولة جديدة تسمى دوري السوبر الاوروبي، وعلى رأس تلك الأندية ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ، وأن ما يتبع تأسيس تلك البطولة هو الانسحاب من دوري أبطال أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).وشدد تشيفيرين على أن "دوري السوبر لن يحصل.ما يقال هو ضرب من الخيال أو حلم"، في حين أشار أنييلي الذي يرأس رابطة تضم أكثر من 200 ناد أوروبي بينها أندية النخبة، الى أن الأندية والاتحاد الأوروبي "موحدين" في رؤيتهم بشأن كيفية تقدم اللعبة في الأعوام المقبلة.وتابع رئيس يوفنتوس الذي سيكون من الأندية المؤسسة لدوري السوبر بحسب التسريبات، "في إمكاني أن أؤكد بأننا لم نناقش أو نشترك في خلق ملف من هذا النوع.نحن منخرطون بشكل كامل مع الاتحاد الأوروبي في تطوير شكل اللعبة في المستقبل".ونقل عن تشيفيرين، الذي ضمن ولاية ثانية على رأس الاتحاد الأوروبي في الانتخابات المقررة في فبراير المقبل لكونه المرشح الوحيد للمنصب، وأنييلي إن المناقشات جارية حول كيفية تغيير شكل مسابقة الأندية الأوروبية الأولى، أي دوري أبطال أوروبا.وألمح تشيفيرين الى أن هذا التغيير يهدف الى استقطاب صفقة بث تلفزيوني ذات عائدات مالية أكبر، موضحا "لدينا بعض الأفكار.كل ما يمكنني قوله هو أن أي دوري سوبر غير وارد".

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