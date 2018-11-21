2018/11/21 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل الأردن والسعودية وديا تعادل منتخب الأردن مع ضيفه السعودي 1-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني بعمان في مباراة دولية ودية في كرة القدم ضمن استعدادتهما لنهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع العام القادم.ومنح البديل فهد المولد التقدم للسعودية بعد كرة عرضية من هتان باهبري سددها بقوة داخل مرمى الحارس عامر شفيع في الدقيقة 58، ورد عليه البديل أحمد سمير بإدراك التعادل عندما استغل كرة عرضية ليوسف الرواشدة أفلتت من الحارس محمد العويس فتابعها برأسه داخل المرمى في الدقيقة 70.وخاض منتخب الأردن مباراته الودية الاخيرة في العاصمة عمان، ضمن برنامج التحضيرات لكأس آسيا، حيث يدخل المنتخب معسكرا خارجيا اوائل الشهر المقبل، قبل ان يتجه منتصفه لإقامة معسكر تدريبي أخير يخوض خلاله ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات قيرغزستان وقطر والصين، في محطته الأخيرة استعداداً للنهائيات القارية.وكان منتخب الأردن فاز السبت الماضي على ضيفه الهندي 2-1، بينما فاز المنتخب السعودي على ضيفه اليمني 1- صفر.وأوقعت قرعة النهائيات الآسيوية منتخب الأردن في المجموعة الثانية إلى جانب استراليا، حاملة اللقب، وسوريا وفلسطين، والمنتخب السعودي في المجموعة الخامسة الى جانب قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

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