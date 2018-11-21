2018/11/21 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | بتوقيت العاصمة - جاسم البخاتي : بيع المناصب كان موجودا بالسر اما الان فيمارس بالعلن

مصدر الفيديو: aWYGxJD4Dc4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | بتوقيت العاصمة - جاسم البخاتي : بيع المناصب كان موجودا بالسر اما الان فيمارس بالعلن) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | بتوقيت العاصمة - جاسم البخاتي : بيع المناصب كان موجودا بالسر اما الان فيمارس بالعلن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).