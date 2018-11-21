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شاهد بالفيديو | بتوقيت العاصمة - جاسم البخاتي : بيع المناصب كان موجودا بالسر اما الان فيمارس بالعلن
2018/11/21 | 13:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | بتوقيت العاصمة - جاسم البخاتي : بيع المناصب كان موجودا بالسر اما الان فيمارس بالعلن

مصدر الفيديو: aWYGxJD4Dc4

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