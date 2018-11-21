سيميوني وفالفيردي وبرشلونة.. العقد المشتركة!

2018/11/21 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر يحل نادي برشلونة ضيفًا على نظيره أتلتيكو مدريد مساء السبت المقبل في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

برشلونة يتصدر ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

عودة كوتينيو إلى تدريبات برشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريدوتتميز المواجهة بالعديد من الصعوبات بين الفريقين كما أنّ هناك أكثر من عقدة يسعى كل مدرب لكسرها خلال اللقاء.



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برشلونة لم يخسر في الليجا أمام أتلتيكو مدريد تحت قيادة دييجو سيميوني في 13 مباراة جمعت بينهما.

وحقق النادي الكتالوني الفوز على الروخي بلانكوس في 9 مباريات وتعادل 4 مرات فقط في الدوري الإسباني ولم يتلقى أي هزيمة.

وفي المجمل، فاز سيميوني على برشلونة مرتين فقط في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016 بنتيجة 1-0 و2-0 على ملعب فيسنتي كالديرون.

عيد ميلاد سعيد لمتوسط ميدان أتلتيكو مدريد والمنتخب الإسباني @saulniguez! 🎂🎁 pic.twitter.com/Eii8wMbkob

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 21, 2018وفي 23 مباراة بجميع البطولات، حقق برشلونة الفوز في 13 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر مرتين.

عقدة أخرى تخص إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، الذي لم ينتصر على سيميوني ولا مرة خارج أرضه.

فخلال تاريخه في الدوري، لعب فالفيردي ضد سيميوني 7 مباريات في ملعب أتلتايكو مدريد وتعادل 3 مرات وخسر 4 ولم يحقق أي انتصار.

مدافع أتليتكو مدريد: ميسي أفضل من رونالدووكان فالفيردي لم يفز على سيميوني في المجمل بتحقيقه الانتصار في 8 مباريات و4 تعادلات، قبل أن يفوز برشلونة الموسم الماضي في "كامب نو" بهدف نظيف ويحقق مدرب بلباو السابق أول فوز له على الأرجنتيني.

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