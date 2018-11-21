يوفنتوس يبدى اهتمامه بمهاجم مانشستر

2018/11/21 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس أبدى اهتماماً في الأيام الأخيرة بالتعاقد مستقبلاً مع ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد.

وأصبح راشفورد أساسياً في تشكيلة جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، في الآونة الأخيرة في ظل إصابة مهاجم الفريق الأساسي روميلو لوكاكو.

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وقالت "كوريري" إن راشفورد جذب انتباه إدارة يوفنتوس في اللقاءين بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس بدوري الأبطال، وخصوصاً لقاء العودة بتورينو.

أيهما سيصعب على باريس تعويضه بشكل أكبر؟ 🤕🚑 pic.twitter.com/7Ub0KFkZLn

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وأضافت الصحيفة في تقريرها أن عقد راشفورد الذي ينتهي بحلول 2020 هو من الأسباب التي دفعت يوفنتوس للاستفسار عن مدى إمكانية ضمه.

ولم يتوصل مانشستر يونايتد وراشفورد حتى الآن لاتفاق من أجل تمديد عقد اللاعب في الفترة المقبلة، وسط تخوف من رحيله مجاناً.

وصعد راشفورد من قطاع الناشئين الخاص بالنادي الإنجليزي في وقت المدير الفني لويس فان جال وتحول لأحد أبرز لاعبي الفريق في الموسمين الماضيين.

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