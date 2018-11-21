جماهير الاتحاد والأهلي يُشعلون الديربي والتذاكر تقترب من النهاية

2018/11/21 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر كشف موقع "مكاني" الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي، عن حجم الكثافة الجماهيرية على تذاكر مباراة ديربي جدة بين فريقي الاتحاد و الأهلي.

ويلتقي الجارين الاتحاد والأهلي في الجولة العاشرة من جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب أخر الأرقام فقد تم بيع أكثر من 44 ألف تذكرة للمباراة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد المقبل.



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بيليتش يُجهز مفاجأة لـ #الأهلي في مباراة ديربي جدةhttps://t.co/xRHaiD9dCC pic.twitter.com/z60HYD85RF

— موقع قول السعودي (@GoalSA) November 21, 2018ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن بيع كافة تذاكر المباراة المرتقبة بين الفريقين، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.

وكان مدرج الفريقين قد تم تقسيمه بنسبة 70 % للاتحاد و30 % للأهلي كون المباراة تُقام على ملعب الاتحاد، بينما سعر تذاكر الدرجة الموحدة 10 ريالات، والفضية 300 ريال، بينما الذهبية 500 ريال .

يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 19 نقطة، فيما يحتل فريق الاتحاد المركز الأخير بنقطتين.





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